Исследование: россияне стали больше интересоваться социально значимыми фильмами

Результаты исследования центра социального проектирования «Платформа» при поддержке Национальной Медиа Группы (НМГ) показали, что российские зрители изменили свои кинематографические предпочтения в сторону социально значимых фильмов.

Солидарность с заключением социологов выразили представители кинорынка и сторонние эксперты, пишет газета «Известия».

Как добавили специалисты, запросы аудитории на идейные и жизненные проекты в перспективе будут лишь расти, что обусловлено в том числе усилением доверия к отечественному кинематографу.

«Учитывая международные и российские тренды, а также то, что в России появились институты поддержки такого контента, и то, что об интересе к нему заявили ключевые игроки индустрии, мы уверены, что его количество существенно увеличится в ближайшие два-три года», — отметила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область примет участие во всероссийской акции «Ночь кино» 28 августа.