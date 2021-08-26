В Тюменской области жара сменится резким похолоданием 27 августа
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- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Вслух.ру».
В четверг, 26 августа, дневная температура может достигать +32 °С, а 27 августа понизится до +14 °С. Кроме того, весь день ожидаются дожди.
Также отмечается, что в выходные температура воздуха в регионе не превысит +16 °С.
Последние дни августа также будут прохладными — от +13 до +15 °С.
Как ранее передавало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) к концу недели ожидается похолодание до +9 °С.