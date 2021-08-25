Синоптик Шувалов прокомментировал вероятность заморозков в столичном регионе

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прокомментировал вероятность заморозков в столичном регионе.

«В Подмосковье заморозки не придут. На столичный регион сейчас идёт облачная зона с юго-запада, она прикроет от холодов. В эту ночь в Подмосковье хоть не было заморозков, но температура опускалась весьма существенно, в Волоколамске, например, до +2,4 °С», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, следующие ночи будут теплее, ожидается повышение температуры.

Как отметил Шувалов, в начале сентября немного похолодает, но минусовых температур не будет даже по ночам.

«Дожди будут, температура понизится, но без заморозков, потому что для заморозков нужно ясное небо, а будет пасмурно», — пояснил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 30 августа в Свердловской и Тюменской областях ожидается похолодание до 0...-1 °С.