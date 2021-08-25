В Татарстане вновь ограничили пребывание граждан в лесах

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В Татарстане вновь ввели ограничения на пребывание граждан в лесах.
В Татарстане вновь ограничили пребывание граждан в лесах
  • © Игорь Подгорный
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации региона.

Ограничение действует в течение 21 дня на всей территории лесного фонда в границах Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Билярского, Болгарского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского и ряда других районов.

Предыдущее ограничение вводили в республике 2 августа.

Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 30 августа в Свердловской и Тюменской областях ожидается похолодание до 0...-1 °С.

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