В Татарстане вновь ограничили пребывание граждан в лесах

В Татарстане вновь ввели ограничения на пребывание граждан в лесах.

Об этом сообщает «Реальное время».

Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации региона.

Ограничение действует в течение 21 дня на всей территории лесного фонда в границах Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Билярского, Болгарского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского и ряда других районов.

Предыдущее ограничение вводили в республике 2 августа.

Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 30 августа в Свердловской и Тюменской областях ожидается похолодание до 0...-1 °С.