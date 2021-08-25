Подмосковье примет участие в акции «Ночь кино»

Московская область примет участие во всероссийской акции «Ночь кино» 28 августа.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.

Запланированы бесплатные показы новинок отечественного кинематографа на 250 площадках. Зрители увидят сказку-фэнтези «Конёк-Горбунок», семейную драму «Пальма» и фильм-катастрофу «Огонь».

Подмосковье участвует в акции в шестой раз.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Краснодар примет участие во всероссийской акции «Ночь кино» 28 августа.