Подмосковье примет участие в акции «Ночь кино»

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Московская область примет участие во всероссийской акции «Ночь кино» 28 августа.
Подмосковье примет участие в акции «Ночь кино»
  • © Пресс-служба Министерства культуры Московской области

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.

Запланированы бесплатные показы новинок отечественного кинематографа на 250 площадках. Зрители увидят сказку-фэнтези «Конёк-Горбунок», семейную драму «Пальма» и фильм-катастрофу «Огонь».

Подмосковье участвует в акции в шестой раз.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Краснодар примет участие во всероссийской акции «Ночь кино» 28 августа.

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