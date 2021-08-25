Умер заслуженный артист России Лаврентий Сорокин

Заслуженный артист России Лаврентий Анатольевич Сорокин скончался на 61-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили в Новосибирском академическом молодёжном театре «Глобус».

«Коллектив Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус» глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким Лаврентия Анатольевича. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

В театре отметили, что «профессиональный путь Лаврентия Анатольевича — замечательный пример истинного служения высокому искусству».

«На протяжении долгих лет с именем Лаврентия Сорокина напрямую ассоциировали театральную культуру Новосибирска. Неповторимая индивидуальность, он никогда не вписывался в жёсткие рамки актёрского амплуа. Сорокин всегда был актёром разнопланового дарования — блистал в комедиях и трагедиях, драме и мюзикле. Любимая роль, по его собственным словам, — Коляй Коляич в «Татарине маленьком» по пьесе Пояркова. Его любимое сценическое самочувствие случалось в ролях, которые можно объединить в категорию «умный шут», — добавили в театре.

Ранее стало известно, что актёр московского театра МОСТ Юрий Огульник скончался в больнице.