В Минобороны рассказали о культурной программе форума «Армия-2021»

В Минобороны России заявили, что для гостей форума «Армия-2021» и Армейских международных игр подготовили культурную программу.

Как сообщает ФАН, культурная программа реализуется оборонным ведомством при сотрудничестве с Российским военно-историческим обществом, Национальной ассоциацией драматургов и дирекцией Международного фестиваля военно-исторических фильмов.

Запланированы концертные выступления творческих коллективов и исполнителей Вооружённых сил России, презентации новых культурных проектов, встречи с деятелями культуры и искусства.

Также Военный университет Минобороны представит творческую программу «Военное караоке».

Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», на форуме «Армия-2021» представили модификацию АК-12 для спецназа.