В Самарской области установлены новые температурные рекорды

В Самарской области зафиксированы новые температурные рекорды. Во вторник, 24 августа, свои данные обновили три метеостанции.

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на Приволжское УГМС.

В Кинель-Черкассах температура составила +38,2 °C. Рекорд 2016 года побит на 3 °C.

В Клявлине воздух прогрелся до +35,9 °C, превысив рекорд 1940 года на 0,3 °C.

В Аглосе зафиксировали +35,3 °C, что на 0,9 °C выше, чем в 2014-м.

В регионе сохраняется жара и высокая пожароопасность в лесах. До 26 августа ожидается до +30...+32 ˚С.

Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 30 августа в Свердловской и Тюменской областях ожидается похолодание до 0...-1 °С.