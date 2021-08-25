Актриса Головизина рассказала о своей первой главной роли

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Актриса Елена Головизина рассказала о своей первой главной роли в фильме «Всё смешалось в доме…».
Актриса Головизина рассказала о своей первой главной роли
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«До этой роли я играла в основном лирических героинь. А здесь была роль очень яркая, характерная. Для меня это была проверка самой себя — справлюсь или нет. Мне это безумно понравилось, потому что роли, которые не совсем про тебя, они запоминаются», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

Также Головизина поделилась воспоминаниями о работе в ленте «Аномалия».

Как отметила актриса, у неё до этого никогда не было столь экстремальных съёмок, поскольку всё происходило на водохранилище, покрытом льдом.

«Под нами было сколько-то метров замороженной воды, и поначалу было очень страшно. Но человек ко всему привыкает», — добавила она.

Ранее актриса Анастасия Красовская в беседе с газетой «Известия» рассказала, в каких кинопроектах принимала участие.

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