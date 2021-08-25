Актриса Изабель Юппер рассказала, как выбирает роли

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Французская актриса Изабель Юппер рассказала, как выбирает роли.
Актриса Изабель Юппер рассказала, как выбирает роли
  • РИА Новости

«Мне нравятся сложные герои, персонажи, характеры... Я их должна почувствовать. Есть актёры, которые соглашаются на все предложения, а я нет... Я могу и потребовать что-то более интересное», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам Юппер, она любит искать режиссёров, и нередко они бывают ещё неизвестны зрителям.

Как отметила актриса, ей интересно наблюдать за работой таких постановщиков.

«Кстати, потом они становятся очень популярными», — добавила Юппер.

Ранее актриса Анастасия Красовская в беседе с газетой «Известия» рассказала, в каких кинопроектах принимала участие.

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