Режиссёр Апичатпонг Вирасетакул рассказал о дружбе с Тильдой Суинтон

Режиссёр Апичатпонг Вирасетакул, который в 2010 году получил Золотую пальмовую ветвь за одну из своих картин, рассказал о дружбе с актрисой Тильдой Суинтон и их работе над фильмом «Память».

В беседе с газетой «Известия» режиссёр отметил, что их дружба с Суинтон началась после того, как актриса посмотрела его ленту «Тропическая болезнь».

«У нас было сильное желание поработать вместе, создать что-то. Но нужно было что-то особое, уникальное для нас обоих. А потом в 2017 году я впервые побывал в Колумбии — и там понял: вот оно. Нашёл. Это страна, где мгновенно сменяют друг друга самые различные ландшафты и погодные явления. За один день могут быть и яркое солнце, и дождь, и что угодно. В том числе землетрясения», — заявил Вирасетакул.

По его словам, к этому прибавились и особенности политической обстановки в Колумбии.

Как объяснил режиссёр, он понял, что это будет фильм-странствие. В нём будет говориться об открытости ко всему, в первую очередь к памяти — к памяти всего человечества и мира.

Ранее актриса Татьяна Храмова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru поделилась воспоминаниями о съёмках сериала «Фитнес».