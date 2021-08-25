Музыкальный журналист назвал смерть Уоттса закатом эры The Rolling Stones

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Музыкальный журналист, писатель Михаил Марголис прокомментировал смерть барабанщика британской рок-группы The Rolling Stones.
Музыкальный журналист назвал смерть Уоттса закатом эры The Rolling Stones
  • Reuters

«После ухода Чарли Уоттса сложно видятся перспективы The Rolling Stones, если вообще можно ещё о каких-то перспективах столь древней команды говорить», — сказал он в комментарии НСН.

По его словам, барабанщик Стив Джордан «смотрится странно» вместе с другими членами коллектива по отношению к их привычному виду.

«На мой взгляд, при всей классности игры Джордана это такой вставной зуб. И тем более вставной зуб очень пожилой группы, поэтому мне кажется, что уход Чарли Уоттса — это символ того, что сценическая эра «роллингов» завершается», — заключил собеседник издания.

Во вторник, 24 августа, стало известно о смерти 80-летнего ударника группы The Rolling Stones Чарли Уоттса. Музыкант умер в одной из больниц Лондона в окружении семьи. 

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