Ребёнок с обложки Nevermind подал в суд на Nirvana

Американец Спенсер Элден, чьё детское фото в 1991 году было опубликовано на обложке альбома Nevermind группы Nirvana, подал в суд на музыкальный коллектив.

Как пишет TMZ, он обвиняет группу в «детской сексуальной эксплуатации».

Nirvana and Kurt Cobain's estate are being sued by the baby from their famous "Nevermind" album cover. https://t.co/9M4sQGWHP3 — TMZ (@TMZ) August 25, 2021

Элден подал иск против ряда ответчиков, включая участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича, наследников покойного лидера группы Курта Кобейна, его вдовы Кортни Лав и фотографа обложки.

В иске утверждается, что обнажённая фотография четырёхмесячного ребёнка была использована участниками группы в коммерческих целях.

От каждого из фигурантов иска Элден требует компенсацию в размере $150 тыс.

Отмечается, что в окружении Nirvana не прокомментировали подачу иска.

Ранее сообщалось, что кардиган Кобейна, в котором он выступал на концерте MTV Unplugged, состоявшемся в ноябре 1993 года, продали на аукционе.