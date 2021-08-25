Ребёнок с обложки Nevermind подал в суд на Nirvana

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Американец Спенсер Элден, чьё детское фото в 1991 году было опубликовано на обложке альбома Nevermind группы Nirvana, подал в суд на музыкальный коллектив.
Ребёнок с обложки Nevermind подал в суд на Nirvana
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Как пишет TMZ, он обвиняет группу в «детской сексуальной эксплуатации».

Элден подал иск против ряда ответчиков, включая участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича, наследников покойного лидера группы Курта Кобейна, его вдовы Кортни Лав и фотографа обложки.

В иске утверждается, что обнажённая фотография четырёхмесячного ребёнка была использована участниками группы в коммерческих целях.

От каждого из фигурантов иска Элден требует компенсацию в размере $150 тыс.

Отмечается, что в окружении Nirvana не прокомментировали подачу иска.

Ранее сообщалось, что кардиган Кобейна, в котором он выступал на концерте MTV Unplugged, состоявшемся в ноябре 1993 года, продали на аукционе.

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