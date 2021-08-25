Власти рассказали о ситуации с паводками в Амурской области

Короткая ссылка
Сложная ситуация из-за паводка сложилась в двух районах Амурской области — Ромненском и Архаринском. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
Власти рассказали о ситуации с паводками в Амурской области
  • © facebook.com/mchs.amurka

«Сложная паводковая ситуация сохраняется на дорожной сети Ромненского и Архаринского районов», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, из-за размывов и переливов воды через проезжую часть без транспортного сообщения остаются семь населённых пунктов в Зейском, Михайловском, Архаринском районах.

Ранее  пресс-службе ГУ МЧС по Амурской области сообщали, что «в Приамурье на территории 31 населённого пункта подтоплены 194 жилых дома и 1580 приусадебных участков».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить