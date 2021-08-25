Власти рассказали о ситуации с паводками в Амурской области

Сложная ситуация из-за паводка сложилась в двух районах Амурской области — Ромненском и Архаринском. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Сложная паводковая ситуация сохраняется на дорожной сети Ромненского и Архаринского районов», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, из-за размывов и переливов воды через проезжую часть без транспортного сообщения остаются семь населённых пунктов в Зейском, Михайловском, Архаринском районах.

Ранее пресс-службе ГУ МЧС по Амурской области сообщали, что «в Приамурье на территории 31 населённого пункта подтоплены 194 жилых дома и 1580 приусадебных участков».