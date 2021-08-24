Всероссийская акция «Ночь кино» пройдёт в Крыму на 82 площадках

Всероссийская акция «Ночь кино» пройдёт 28 августа на 82 площадках на территории Крымского полуострова.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные пресс-службы регионального Минкультуры.

«Ночь кино» — значимое культурное событие для жителей полуострова. В городах и сёлах дети, молодёжь и взрослые могут посмотреть самые новые российские киноленты и мультфильмы: «Конёк-Горбунок» режиссёра Олега Погодина, «Пальма» режиссёра Александра Домогарова — младшего и «Огонь» режиссёра Алексея Нужного», — говорится в заявлении ведомства.

По словам главы Минкультуры Крыма Арины Новосельской, республика принимает участие в акции шестой раз. В этом году кинопоказы состоятся в Алуште, Армянске, Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Красноперекопске, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, Ялте, Бахчисарайском, Белогорском, Джанкойском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Нижнегорском, Советском, Первомайском, Раздольненском и Черноморском районах.

В Москве, как сообщает НСН, к всероссийской акции присоединятся 120 площадок. При этом специальными событиями станут показы с плёнки 35 мм в нестандартных для сеансов местах — например, в арке входа в «Парк Горького», на Даниловском рынке, на смотровой площадке Северного речного вокзала.