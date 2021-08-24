В кафедральном соборе Петра и Павла в Москве исполнят «Реквием» Моцарта

В Москве 28 августа в рамках фестиваля «Лето в соборе» в кафедральном соборе Петра и Павла прозвучит «Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта. Отмечается, что произведение будет исполнено в редакции Франца Байера.

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РИА Новости

Об этом сообщает «Утро.ру». В вечере примут участие Лилия Гайсина (сопрано), Виктория Преображенская (меццо-сопрано), солист Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Владимир Дмитрук (тенор), солист Хора Сретенского монастыря Вадим Зарипов (бас), Московский государственный академический симфонический оркестр под руководством Павла Когана и Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова. Дирижёр — Олег Романенко. «Реквием» прозвучит в редакции Франца Байера, признанной такими выдающимися дирижёрами, как Леонард Бернстайн и Николаус Арнонкур. Как ранее сообщала НСН, немецкий дирижёр Грегор Майерхофер выступит с оркестром musicAeterna в Москве 4 сентября.