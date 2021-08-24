Московские парки подготовили программы к акции «Ночь кино»

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Жителям столицы рассказали о программе акции «Ночь кино».
Московские парки подготовили программы к акции «Ночь кино»
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Бесплатные показы фильмов и другие мероприятия пройдут в парках «Северное Тушино», «Сокольники», «Кузьминки», «Фили», а также в музее-усадьбе «Люблино».

Так, в «Северном Тушине» гости смогут принять участие в викторине, подготовленной совместно с «Мосфильмом». А в парке «Кузьминки» зрителям покажут новинки кино.

На сайте «Москино» можно найти расписание всех сеансов, а также зарегистрироваться для участия в мероприятии.

Ранее НСН сообщала, что в акции «Ночь кино» примут участие 120 московских площадок.

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