Московские парки подготовили программы к акции «Ночь кино»

Жителям столицы рассказали о программе акции «Ночь кино».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Бесплатные показы фильмов и другие мероприятия пройдут в парках «Северное Тушино», «Сокольники», «Кузьминки», «Фили», а также в музее-усадьбе «Люблино».

Так, в «Северном Тушине» гости смогут принять участие в викторине, подготовленной совместно с «Мосфильмом». А в парке «Кузьминки» зрителям покажут новинки кино.

На сайте «Москино» можно найти расписание всех сеансов, а также зарегистрироваться для участия в мероприятии.

Ранее НСН сообщала, что в акции «Ночь кино» примут участие 120 московских площадок.