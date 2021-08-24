Писательница Оксана Васякина рассказала о романе «Рана»

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Лауреат премии «Национальный бестселлер» Оксана Васякина рассказала о процессе создания романа в жанре автофикшн «Рана».
Писательница Оксана Васякина рассказала о романе «Рана»
  • © Oksana Vasyakina
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В книге автор пишет о том, как она, ставшая столичной интеллектуалкой 30-летняя дочь, перевозила урну с прахом не дожившей до 50-летия матери, работницы лесопилки, с Волги в Сибирь, переосмысляя отношения с ней.

«Мы обсуждали начало рукописи с писательницей Женей Некрасовой. Она сказала: «Тебе нужно потерять урну для того, чтобы началось движение в романе». И в этот момент я поняла, что я не хочу её терять», — рассказывает писательница в интервью «Российской газете».

По словам Васякиной, у неё нет необходимости создавать в романе напряжение за счёт действия — гораздо интереснее, как главная героиня будет проживать утрату.

«И на уровне этого проживания, отношений и диалога с матерью и держится всё напряжение. За счёт этого происходит движение», — пояснила она.

Писательница отметила, что изначально книга была романом-поэмой, потом поэмой, а в итоге стала романом.

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