Спасатели предупредили о вероятности возникновения лесных пожаров из-за жары в Тюменской области

Спасатели предупредили о вероятности возникновения лесных пожаров из-за аномальной жары в Тюменской области.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Во вторник, 24 августа, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер 4—9 м/с.

Температура ночью составит +15...+20 °С, днём — +31...+36 °С.

«Исходя из ожидаемых погодных метеоусловий и прогнозируемого класса пожарной опасности, возникновение лесных пожаров возможно в Тюменском, Нижнетавдинском, Ялуторовском и Исетском районах», — заявили в ведомстве.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.