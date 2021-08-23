Дирижёр Грегор Майерхофер выступит с оркестром musicAeterna в Москве

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Немецкий дирижёр Грегор Майерхофер выступит с оркестром musicAeterna в Москве.
Дирижёр Грегор Майерхофер выступит с оркестром musicAeterna в Москве
  • © Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский концертный зал «Зарядье»

Об этом сообщает НСН.

Концерт состоится 4 сентября в зале «Зарядье». В первом отделении будет исполнен Insect Concerto Мaйерхоферa.

«Мы стaрaемся открывaть нaшим зрителям новых композиторов, тех, чьи именa уже известны в Европе, но в России их знaют немногие. Я уверенa, что этот концерт войдёт в историю зaлa и зaпомнится зрителям кaк уникaльное событие», — заявила гендиректор зала Ольга Жукова.

Также прозвучат «Морские интерлюдии» из оперы «Питер Граймс» Бенджамина Бриттена и Симфония №9 «Из Нового Света» Антонина Дворжака.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Геленджике с 3 по 13 сентября пройдёт фестиваль актуальной культуры «Сезоны».

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