Исследование: число хакерских атак в сфере образования выросло на 30% во всём мире

Число хакерских атак на образовательные учреждения во всём мире выросло на 30% в июле, если сравнивать с первой половиной 2021 года.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Check Point Software Technologies.

На один вуз в среднем приходилось по 1739 атак еженедельно. Главными целями киберпреступников оказались учреждения в Италии, Индии и Израиле.

По мнению экспертов, одна из причин роста случаев кибератак — переход на дистанционный формат. В компании отметили недостаточную защищённость сервисов, используемых преподавателями и учащимися.

Ранее руководитель отдела компании «Код Безопасности» Павел Коростелёв в беседе с «Известиями» рассказал, как отличить фишинговый сайт от настоящего.