Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве в начале осени

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Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве в конце лета и начале осени.
Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве в начале осени
  • АГН «Москва»

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что в ближайшие дни осадков не ожидается, а среда станет самым холодным днём на этой неделе.

«В среду минимальная ночная температура будет порядка +10 °С, а дневная — не выше +20 °С. Это будет отрицательной аномалией температуры воздуха», — сообщила синоптик.

С четверга начнёт возвращаться тёплый атмосферный фронт с кратковременными дождями. В выходные ночью ожидается +13...+15 °С, а днём — +24...+26 °С, что выше климатической нормы.

В последние дни августа вновь ожидается понижение температуры.

«Предварительные расчёты показывают, что особого тепла 1 сентября ждать не приходится. И практически всегда, когда идёт понижение температуры, происходит выпадение осадков. Но когда они выпадут — 1 или 2 сентября, — пока сказать сложно», — сообщила Позднякова.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.

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