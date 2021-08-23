В Челябинской области выпустили экстренное предупреждение о жаре до +40 °С
- Reuters
Об этом сообщает URA.RU.
«В большинстве районов Челябинской области 24, 25 и 26 августа сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. В отдельных районах — сильная жара с максимальными температурами во второй половине дня до +36…+37 °С», — говорится в сообщении челябинского ЦГМС.
В эти дни в области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность — пятый класс горимости по региональной шкале.
Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.