В Челябинской области выпустили экстренное предупреждение о жаре до +40 °С

Короткая ссылка
Аномально жаркая погода ожидается в Челябинской области с 24 по 26 августа. Во второй половине дня столбик термометра будет приближаться к +40 °С, говорится в экстренном предупреждении регионального гидрометеоцентра.
В Челябинской области выпустили экстренное предупреждение о жаре до +40 °С
  • Reuters

Об этом сообщает URA.RU.

«В большинстве районов Челябинской области 24, 25 и 26 августа сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. В отдельных районах — сильная жара с максимальными температурами во второй половине дня до +36…+37 °С», — говорится в сообщении челябинского ЦГМС.

В эти дни в области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность — пятый класс горимости по региональной шкале.

Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить