Гоша Куценко рассказал о новой роли отца-блогера

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Актёр Гоша Куценко рассказал RT о своей новой роли. В сериале «#Яжотец» он играет родителя, который через блог в YouTube пытается научить сына, как быть мужчиной.
Гоша Куценко рассказал о новой роли отца-блогера
  • Кадр со съёмок сериала «#ЯЖОТЕЦ»
  • © ТНТ

По словам Куценко, у них с его героем есть нечто общее.

«Я думаю, что я сам такой в жизни. У меня дочери, и я часто ловлю себя на мысли, что в жизни я постоянно неловкий. Я прожил 55 лет и единственное, чем занимался, — играл неловких и странных, но интересных людей, фанатиков своего дела. И вот я понял, что в жизни я тоже странный: странно живу, не умею воспитывать детей, просто не знаю, как надо», — заявил артист RT.

Он рассказал, что когда Наталья Щукина присоединилась к съёмочной группе и увидела его работающим над ролью, то сказала: «Чего ты выдумываешь? Просто играй себя».

«И вот я не знаю, правда во мне сидит этот Гречихин или его вытащили из меня просто. Я сейчас играю других людей, матёрых, хитрых. Но Гречихин сидит во мне», — объяснил Куценко.

Также актёр признался, что делает всё, что просят его дочери.

«Иногда, когда они меня о чём-то спрашивают, начинаю объяснять, ловлю себя на мысли, что я абсолютный Гречихин. Что я ни черта ни в чём не разбираюсь. Да я даже сказок не знаю! Помню, однажды решил рассказать дочкам сказку из сериала «#Яжотец», страшилку про лагерь. В результате мои бедные дочки не могли нормально уснуть и сказали: «Папа, ну зачем ты рассказал нам это на ночь?» — вспоминает он.

Куценко добавил, что в основном любуется дочерьми, хотя при этом может быть строгим.

«Дочери меня всё же побаиваются, чувствуют во мне последнюю инстанцию, если можно так сказать», — заключил артист.

По сюжету сериала «#Яжотец» герой Гоши Куценко, 44-летний Михаил Гречихин, вместе с сыном Стёпой ведёт канал на YouTube и делает распаковки и обзоры детских игрушек. После развода с супругой Михаил переезжает и становится для Стёпы «воскресным папой», однако не перестаёт вести блог.

Сериал снят в формате скринлайф. Его премьера ожидается на ТНТ осенью 2021 года.

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