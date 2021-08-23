Во Владивостоке стартует спецпроект «Третьяковка в движении»

Филиал Третьяковской галереи во Владивостоке открывается во временном павильоне на набережной Спортивной гавани.

Спецпроект «Третьяковка в движении» запускает интерактивную экспозицию, посвящённую музею, а также публичную образовательную программу с лекциями и мастер-классами, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Мультимедийная экспозиция из восьми залов расскажет посетителям о Павле Михайловиче Третьякове и коллекции галереи. В публичную образовательную программу павильона включён лекционный экспресс-курс «Тысяча лет русского искусства» о своеобразии искусства разных эпох — от Средневековья до наших дней.

Спецпроект продлится с 30 августа по 26 сентября 2021 года.

Ранее генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с ФАН рассказала о выставке «Илья Репин: известный и неизвестный».