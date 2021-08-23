В Свердловской области в понедельник ожидаются грозы с градом

Свердловский гидрометцентр выпустил предупреждение об опасных природных явлениях. В понедельник, 23 августа, в регионе возможны грозы с градом, ожидается аномально жаркая погода.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на сайт ведомства.

«23 августа местами в Свердловской области ожидаются грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более. 22—25 августа местами на юге региона ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха +36...+38 °С», — говорится в сообщении Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В то же время на юге Тюменской области до 25 августа показатели средней суточной температуры воздуха местами будут выше нормы на десять и более градусов, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Ранее сообщалось, что в Москве ожидается погода с переменной облачностью без осадков.