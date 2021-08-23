Синоптики прогнозируют резкое потепление в Москве к концу недели

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сказала, что к концу недели в Москве потеплеет до +27 °С из-за антициклона.

О погоде в городе она рассказала в беседе с «Российской газетой».

Так, в понедельник, 23 августа, в столичном регионе днём ожидается около +19...+21 °С. Такая же температура прогнозируется и во вторник.

В среду ещё прохладнее — всего +17...+19 °С, возможны дожди. Ночные температуры — +5...+10 °С.

Однако 26 августа к столице приблизится антициклон, температура начнёт повышаться: в пятницу — до +26 °С, в субботу — до +27 °С. При этом сохранится вероятность небольших дождей.

Как ранее передавало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе к концу недели ожидается похолодание до +9 °С.