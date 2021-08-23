В России снимают новый фильм франшизы «Ёлки»

В российских регионах начались съёмки нового фильма франшизы «Ёлки». Об этом RT сообщили в кинокомпании Bazelevs.

«После двухлетнего перерыва «Ёлки» возвращаются к зрителям: в регионах стартовали съёмки продолжения любимой новогодней комедии россиян. Восьмую часть популярной кинофраншизы будут снимать в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске и других российских городах», — рассказали в пресс-службе компании.

Лента, как и другие фильмы франшизы, будет состоять из нескольких новелл, однако на сей раз в неё войдут только истории, основанные на реальных событиях.

В качестве режиссёра картины выступает Антон Богданов. Тимур Бекмамбетов займётся общим художественным руководством проекта. За производство будут отвечать Bazelevs и IVI Originals.

«За восемь лет мы создали настоящую традицию — ходить в кино на «Ёлки» на Новый год. После выхода «Ёлок последних» зрители буквально завалили нас сообщениями с просьбой продолжить проект. Это совпало с энтузиазмом молодой команды режиссёров и продюсеров во главе с Антоном Богдановым, которые захотели рассказать новые истории в формате «Ёлок». Их идею поддержали в IVI. Седьмая часть проекта была заключительной для меня — поэтому «Ёлки» получат продолжение вместе с новой командой», — пояснил Бекмамбетов.

Ожидается, что новые «Ёлки» выйдут в российский прокат 16 декабря 2021 года.