В Краснодаре синоптики предупредили жителей об «опасном» солнце 23 августа

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Синоптики представили прогноз погоды на 23 августа в Краснодарском крае. Согласно опубликованным данным, в регионе в том числе ожидается «опасное» солнце.
В Краснодаре синоптики предупредили жителей об «опасном» солнце 23 августа
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре утром 23 августа температура поднимется до +23 °С.

Днём будет облачно и без осадков, воздух прогреется до +28 °С. Кроме того, индекс ультрафиолета будет равен 7 по 12-балльной шкале.

Со своей стороны, специалисты краснодарского Гидрометцентра уточнили, что по всему краю прогнозируется облачность.

Днём местами в регионе пройдут кратковременные дожди, возможен ливень с грозой и шквалистым усилением ветра до 20—22 м/с. Температура воздуха днём составит +25...+30 °С.

На Черноморском побережье облачно — днём столбики термометров покажут около +26...+31 °С.

Как ранее передавало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) к концу недели ожидается похолодание до +9 °С.

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