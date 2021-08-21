Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Жёлтом море
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 в Жёлтом море, неподалёку от Южной Кореи. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
- Reuters
Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Эпицентр располагался в 191 км к юго-западу от южнокорейского города Кунсан.
Ранее землетрясение магнитудой 4,4 произошло у берегов Индонезии.
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