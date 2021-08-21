Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Жёлтом море

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 в Жёлтом море, неподалёку от Южной Кореи. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Reuters

Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Эпицентр располагался в 191 км к юго-западу от южнокорейского города Кунсан. Ранее землетрясение магнитудой 4,4 произошло у берегов Индонезии.