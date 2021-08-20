Отреставрированную версию фильма «Москва слезам не верит» покажут в кино

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Отреставрированная версия фильма «Москва слезам не верит» режиссёра Владимира Меньшова выйдет в российский прокат 26 августа.
Отреставрированную версию фильма «Москва слезам не верит» покажут в кино
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу киноконцерна «Мосфильм».

Как отмечается, специалисты выполнили реставрацию и изображения, и звука.

При этом уточняется, что зрители также увидят фильм о том, как создавалась лента Меньшова.

Картина вышла в советский прокат в 1980 году. Показ отреставрированного варианта приурочен к 40-летию награждения фильма премией «Оскар».

Владимир Меньшов скончался летом 2021 года на 82-м году жизни от последствий коронавируса.

Как передавал Nation News, актриса Инна Чурикова поделилась воспоминаниями о Меньшове.

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