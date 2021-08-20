Отреставрированную версию фильма «Москва слезам не верит» покажут в кино
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- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу киноконцерна «Мосфильм».
Как отмечается, специалисты выполнили реставрацию и изображения, и звука.
При этом уточняется, что зрители также увидят фильм о том, как создавалась лента Меньшова.
Картина вышла в советский прокат в 1980 году. Показ отреставрированного варианта приурочен к 40-летию награждения фильма премией «Оскар».
Владимир Меньшов скончался летом 2021 года на 82-м году жизни от последствий коронавируса.
Как передавал Nation News, актриса Инна Чурикова поделилась воспоминаниями о Меньшове.