Библиотеки Москвы и Нижнего Новгорода запустили совместный проект «420 км слов», посвящённый 800-летию Нижнего Новгорода.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Цель акции — объединить книголюбов двух городов.

«К участию мы пригласили известных писателей. Они расскажут зрителям о своих городах и своём творчестве, ответят на вопросы. Цикл онлайн-встреч откроется в сентябре и завершится в середине декабря», — заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

7 сентября состоится онлайн-встреча с писателем, сценаристом и продюсером, лауреатом литературных премий Олегом Роем, 28 сентября — с писателем и краеведом Николаем Свечиным.

Эфир с участием писательницы Александры Николаенко состоится 19 октября, а 9 ноября пройдёт встреча с Ниной Зверевой и Светланой Иконниковой.

На 30 ноября запланирован эфир с писательницей Марией Авериной. Заключительная онлайн-встреча в рамках проекта пройдёт 15 декабря. Её гостем станет писатель и критик Андрей Кузечкин.

Ранее kp.ru сообщало, что в московских библиотеках начали принимать электронную версию читательского билета.