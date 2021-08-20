Фестиваль духовых оркестров пройдёт 21 августа в Нижнем Новгороде

Фестиваль духовых оркестров состоится 21 августа в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Участниками станут восемь оркестров из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Ярославля, Самары, Перми, Павлова и Богородска.

Программа включает, в частности, сольные концерты коллективов на разных площадках города. Выступления будут сопровождаться вокальными и танцевальными номерами в исполнении приглашённых артистов.

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