В Геленджике в сентябре пройдёт фестиваль актуальной культуры «Сезоны»

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В Геленджике с 3 по 13 сентября пройдёт фестиваль актуальной культуры «Сезоны».
В Геленджике в сентябре пройдёт фестиваль актуальной культуры «Сезоны»
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

В частности, 5 и 6 сентября на сцене концертного зала «Ренессанс» представят спектакль «Дядя Ваня» с Ксенией Раппопорт в постановке Малого драматического театра — Театра Европы.

8 сентября можно будет увидеть спектакль «Транссиб» Мастерской Дмитрия Брусникина, а 10 сентября состоится бесплатный показ фильма «Мэйден» о женской команде на престижной регате.

Кроме того, в рамках мероприятия запланированы выступления музыкальных коллективов.

Как ранее сообщало ФАН, в конкурсную программу фестиваля короткометражного кино «Короче» вошло 36 работ.

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