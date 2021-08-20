Умер американский художник-фотореалист Чак Клоуз

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Знаменитый американский художник-фотореалист Чак Клоуз скончался в возрасте 81 года, пишет New York Times.

Как сообщает издание, смерть Клоуза подтвердил его адвокат Джон Зильберман.

Среди наиболее известных работ художника — портреты бывших президентов США Билла Клинтона и Барака Обамы, актёра Брэда Питта, живописца Джо Цукера.

Отмечается, что в 1988 году художник оказался парализованным, но продолжал рисовать, так как ему удалось восстановить моторику, используя кисти, привязанные к руке.

Ранее в Париже на 87-м году жизни скончался российский художник Олег Целков. 

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