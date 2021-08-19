Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.

«В пятницу погода просто замечательная — +25...+27 ˚С, без осадков, правда, облачно. В выходные дни температуры дневные будут в диапазоне +21...+24 ˚С.. Это ещё настоящая летняя погода», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Синоптик отметил, что температура выше нормы, и пояснил, что «такая погода характерна больше для середины июля».

По его словам, в выходные в столице пройдут небольшие кратковременные дожди.

Он также рассказал о погоде в Москве в понедельник.

«Нельзя сказать, что будет очень холодно, но всё-таки в понедельник температура уже будет около +20 ˚С. Но такой температурный фон и является характерным для этого периода», — добавил Вильфанд.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала о погоде в столичном регионе на следующей неделе.