Начался приём заявок на Всероссийский фестиваль независимых театров «Трубадур»

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Всероссийский фестиваль театральных инициатив для детей и юношества «Трубадур» начал приём заявок.
Начался приём заявок на Всероссийский фестиваль независимых театров «Трубадур»
  • Pixabay

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

Отбирать участников будет экспертный совет. Финалистов назовёт жюри, в состав которого войдут театральные критики, продюсеры и ведущие профессионалы в области театрального искусства. Показы состоятся с 25 по 31 октября 2021 года.

«В период пандемии поддержка независимых театров — основная задача единственного в своём роде отраслевого фестиваля. В прошлом году среди участников были театры из Казани, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода. В этот раз мы рассчитываем расширить географию фестиваля и познакомить зрителей с уникальными постановками», — заявил худрук фестиваля и арт-платформы Московского продюсерского центра Дмитрий Бикбаев.

Предусмотрено десять номинаций, среди которых «Лучшая режиссёрская работа», «Лучшая работа художника», «Лучшее музыкальное оформление», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль» и «Специальный приз жюри».

Приём заявок продлится до 15 сентября.

Ранее ОТР сообщало, что в московском музыкальном театре «Геликон-опера» рассказали о подготовке к открытию нового сезона.

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