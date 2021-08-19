В Подмосковье назвали самые популярные парки

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В Московской области назвали самые популярные парки региона.
В Подмосковье назвали самые популярные парки
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Как сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета по туризму, в число лидеров вошёл парк «Пехорка» в Балашихе, на территории которого есть большой верёвочный городок с препятствиями, скейт-парк, обустроенная набережная.

Также в списке есть парк «Раздолье» в Раздорах, где популярностью пользуются верёвочный городок, тарзанки, скейт-зона, велотрасса.

Кроме того, среди лидеров — парк «Ёлочки» в Домодедове, парк «Ивановские пруды» в Красногорске и городской парк Солнечногорска.

Ранее сообщалось, что более 7 тыс. жителей Московской области приняли участие в голосовании по выбору лесопарковых территорий для благоустройства в 2022 году в рамках проекта «Парки в лесу». Телеканал «360» передавал, что на голосование вынесли 62 парковые территории.

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