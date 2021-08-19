Умер актёр Синъити Тиба
- Reuters
Об этом сообщает The Japan Times.
Отмечается, что у актёра выявили коронавирус в конце прошлого месяца. Сначала он проходил лечение дома, однако позднее у него обострилась пневмония, и 8 августа он был госпитализирован.
19 августа он скончался в больнице в Кимицу.
Тиба больше всего известен своими ролями самурая Хаттори Хандзо в фильме Квентина Тарантино «Убить Билла», а также дяди Камата в фильме «Тройной форсаж: Токийский дрифт».
Ранее сообщалось, что французский актёр Тьерри Лиагр скончался в возрасте 68 лет.