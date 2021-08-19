Умер актёр Синъити Тиба

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Японский актёр Синъити Тиба скончался в возрасте 82 лет.
Умер актёр Синъити Тиба
  • Reuters

Об этом сообщает The Japan Times.

Отмечается, что у актёра выявили коронавирус в конце прошлого месяца. Сначала он проходил лечение дома, однако позднее у него обострилась пневмония, и 8 августа он был госпитализирован.

19 августа он скончался в больнице в Кимицу.

Тиба больше всего известен своими ролями самурая Хаттори Хандзо в фильме Квентина Тарантино «Убить Билла», а также дяди Камата в фильме «Тройной форсаж: Токийский дрифт».

Ранее сообщалось, что французский актёр Тьерри Лиагр скончался в возрасте 68 лет.

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