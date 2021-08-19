Московский губернский театр откроет сезон электродрамой «Безымянная звезда»

Короткая ссылка
Московский губернский театр откроет сезон электродрамой режиссёра Александра Созонова «Безымянная звезда».
Московский губернский театр откроет сезон электродрамой «Безымянная звезда»
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1».

Главные роли исполнят Анна Снаткина, Никита Пресняков, Вера Шпак, Антон Соколов. Премьерные показы запланированы на 16, 17 и 18 сентября.

«Увидев эскиз на фестивале «Фабрика Станиславского», я убедился в том, что Никита Пресняков с моими артистами работает достойно, а самое главное, он хорошо поёт», — заявил художественный руководитель театра, народный артист России Сергей Безруков.

Со своей стороны, Снаткина отметила, что это драматический спектакль с танцевальными и вокальными номерами, а также с акробатическим номером.

«Сложность для меня заключается в том, что это новый жанр, я никогда не работала в мюзикле», — добавила она.

Ранее ОТР сообщало, что в московском музыкальном театре «Геликон-опера» рассказали о подготовке к открытию нового сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить