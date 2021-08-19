Московский губернский театр откроет сезон электродрамой «Безымянная звезда»

Московский губернский театр откроет сезон электродрамой режиссёра Александра Созонова «Безымянная звезда».

Об этом сообщает «Радио 1».

Главные роли исполнят Анна Снаткина, Никита Пресняков, Вера Шпак, Антон Соколов. Премьерные показы запланированы на 16, 17 и 18 сентября.

«Увидев эскиз на фестивале «Фабрика Станиславского», я убедился в том, что Никита Пресняков с моими артистами работает достойно, а самое главное, он хорошо поёт», — заявил художественный руководитель театра, народный артист России Сергей Безруков.

Со своей стороны, Снаткина отметила, что это драматический спектакль с танцевальными и вокальными номерами, а также с акробатическим номером.

«Сложность для меня заключается в том, что это новый жанр, я никогда не работала в мюзикле», — добавила она.

Ранее ОТР сообщало, что в московском музыкальном театре «Геликон-опера» рассказали о подготовке к открытию нового сезона.