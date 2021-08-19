Московский губернский театр откроет сезон электродрамой «Безымянная звезда»
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Радио 1».
Главные роли исполнят Анна Снаткина, Никита Пресняков, Вера Шпак, Антон Соколов. Премьерные показы запланированы на 16, 17 и 18 сентября.
«Увидев эскиз на фестивале «Фабрика Станиславского», я убедился в том, что Никита Пресняков с моими артистами работает достойно, а самое главное, он хорошо поёт», — заявил художественный руководитель театра, народный артист России Сергей Безруков.
Со своей стороны, Снаткина отметила, что это драматический спектакль с танцевальными и вокальными номерами, а также с акробатическим номером.
«Сложность для меня заключается в том, что это новый жанр, я никогда не работала в мюзикле», — добавила она.
Ранее ОТР сообщало, что в московском музыкальном театре «Геликон-опера» рассказали о подготовке к открытию нового сезона.