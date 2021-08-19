Актриса Анастасия Красовская рассказала о своих работах в кино

Актриса Анастасия Красовская рассказала, в каких кинопроектах принимала участие.

«Недавно закончила съёмки у Юрия Мороза в «Деревенской драме», у Алисы Хазановой в «Белом списке», у Василия Быстрова в картине «Бультерьер». И ещё есть один проект, о котором я пока не могу рассказывать», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Красовская также рассказала, что после съёмок фильма «Герда» уехала на семь месяцев в Китай из-за контракта.

«Я раньше работала моделью. Он (контракт. — RT) у меня был подписан ещё до того, как я начала сниматься в «Герде». Надо было выполнить свои обязательства», — пояснила она.

А после возвращения из КНР у артистки появился киноагент, и с мая пошли предложения о съёмках.

«Актёрство, естественно, намного интересней и глубже, чем работа моделью», — заключила Красовская.

Ранее актриса Татьяна Храмова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru поделилась воспоминаниями о съёмках сериала «Фитнес».