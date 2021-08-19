Актриса Анастасия Красовская рассказала о своих работах в кино

Короткая ссылка
Актриса Анастасия Красовская рассказала, в каких кинопроектах принимала участие.
Актриса Анастасия Красовская рассказала о своих работах в кино
  • @nastitasti
  • Instagram

«Недавно закончила съёмки у Юрия Мороза в «Деревенской драме», у Алисы Хазановой в «Белом списке», у Василия Быстрова в картине «Бультерьер». И ещё есть один проект, о котором я пока не могу рассказывать», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Красовская также рассказала, что после съёмок фильма «Герда» уехала на семь месяцев в Китай из-за контракта.

«Я раньше работала моделью. Он (контракт. — RT) у меня был подписан ещё до того, как я начала сниматься в «Герде». Надо было выполнить свои обязательства», — пояснила она.

А после возвращения из КНР у артистки появился киноагент, и с мая пошли предложения о съёмках.

«Актёрство, естественно, намного интересней и глубже, чем работа моделью», — заключила Красовская.

Ранее актриса Татьяна Храмова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru поделилась воспоминаниями о съёмках сериала «Фитнес».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить