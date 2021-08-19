Профессор прокомментировал ситуацию с природными катаклизмами

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Профессор Института прикладной экологии, бывший член Высшего экологического совета, эксперт Министерства природных ресурсов и член секции океанографии Русского географического общества Павел Сухонин прокомментировал ситуацию с природными катаклизмами.
Профессор прокомментировал ситуацию с природными катаклизмами
  • Pixabay

«Вся деятельность человеческой цивилизации связана с тем или иным вмешательством в природную среду, в свою среду обитания. И когда после войны началось бурное развитие атомной энергетики, начались совершенно недопустимые вторжения в природу. Например, ядерные взрывы, испытания атомных бомб: подземные, надземные, воздушные — неважно какие», — рассказал он в беседе с изданием «Правда.Ру».

Сухонин добавил, что главной проблемой считает мусор.

«Сжигать нельзя. Но есть же технологии утилизации. Я знаю, например, технологию, она уже в Петербурге используется. Там 82% идёт в переработку. А остальное — ну, извините, сбраживание, бактерии — это всё можно переработать, оставить только щебень, песок, на уровне такого минерального остатка, который, опять же, можно сделать товарным продуктом», — добавил он.

Ранее издание «Взгляд» сообщило, что волонтёры «Чистой Арктики» возвращаются с Таймыра и Ямала, где они занимались работами по очистке побережья Енисея и Карского моря.

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