Мультипликатор Евгений Михельсон скончался на 82-м году жизни

После длительной борьбы с тяжёлой болезнью на 82-м году жизни скончался мультипликатор и режиссёр анимационных фильмов Евгений Михельсон.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов России.

В организации выразили соболезнования родным и близким художника. Коллеги по цеху назвали Михельсона яркой и творческой личностью, память о которой сохранится в фильмах и картинах.

Как пишут «Известия», Евгений Михельсон долгое время работал в Туркмении, где возглавлял Объединение мультипликационных фильмов и стал заслуженным деятелем Туркменистана. После развала Советского Союза он вместе с семьёй переехал в Россию.