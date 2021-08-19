Мультипликатор Евгений Михельсон скончался на 82-м году жизни

Короткая ссылка
После длительной борьбы с тяжёлой болезнью на 82-м году жизни скончался мультипликатор и режиссёр анимационных фильмов Евгений Михельсон.
Мультипликатор Евгений Михельсон скончался на 82-м году жизни
  • Pixabay

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов России.

В организации выразили соболезнования родным и близким художника. Коллеги по цеху назвали Михельсона яркой и творческой личностью, память о которой сохранится в фильмах и картинах.

Как пишут «Известия», Евгений Михельсон долгое время работал в Туркмении, где возглавлял Объединение мультипликационных фильмов и стал заслуженным деятелем Туркменистана. После развала Советского Союза он вместе с семьёй переехал в Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить