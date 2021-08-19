Культурную программу ВЭФ-2021 откроет спектакль «Анна Франк»

Культурную программу Восточного экономического форума (ВЭФ) 2 сентября откроет спектакль «Анна Франк», поставленный молодёжным театром-студией «Добрые люди» из Еврейской автономной области.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Режиссёр — худрук театра Ирина Шайтанова. Как отмечается, в основу спектакля легла пьеса Аси Волошиной.

В 2021 году постановка получила Гран-при Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Маска» (Москва) и Гран-при Международного фестиваля-конкурса Pearls of Europe (Прага, Чехия).

Спектакль также удостоен диплома первой степени Международного многожанрового фестиваля-конкурса детского, юношеского и взрослого творчества Holy Land (Израиль).

Ранее, как передавал сайт kp.ru, была объявлена культурная программа ВЭФ-2021.