Культурную программу ВЭФ-2021 откроет спектакль «Анна Франк»
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- РИА Новости
Об этом сообщает vostokmedia.com.
Режиссёр — худрук театра Ирина Шайтанова. Как отмечается, в основу спектакля легла пьеса Аси Волошиной.
В 2021 году постановка получила Гран-при Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Маска» (Москва) и Гран-при Международного фестиваля-конкурса Pearls of Europe (Прага, Чехия).
Спектакль также удостоен диплома первой степени Международного многожанрового фестиваля-конкурса детского, юношеского и взрослого творчества Holy Land (Израиль).
Ранее, как передавал сайт kp.ru, была объявлена культурная программа ВЭФ-2021.