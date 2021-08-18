Смотровая площадка на крыше павильона «Рабочий и колхозница» откроется 19 августа

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Смотровая площадка на крыше павильона «Рабочий и колхозница» в Москве откроется 19 августа.
Смотровая площадка на крыше павильона «Рабочий и колхозница» откроется 19 августа
  • ©портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт ВДНХ.

Площадка находится на высоте 35 м. Она будет открыта по четвергам и пятницам с 18:00 до 20:00.

«Ещё недавно побывать наверху павильона можно было только в рамках мероприятий летней образовательной программы «Знание. ВДНХ» и музыкальных концертов проекта «Музыка на крыше». Теперь эта площадка доступна для любого посетителя главной выставки страны», — отмечается в сообщении.

Доступ будет открыт до конца августа, далее планируется принять решение о продлении проекта на постоянной основе.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве отреставрируют Петровский фонтан, расположенный у Большого театра.

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