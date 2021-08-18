В Москве капитально отремонтируют фонтан на Пушкинской площади
- ©Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Проектными решениями предусмотрены наружные работы: замена гидроизоляции, покрытия днища и стенок фонтана, новое остекление световых фонарей, монтаж бортового камня из гранита по периметру чаши, заполнение швов герметиком», — заявил глава ведомства Валерий Леонов.
Также будет приведено в порядок помещение насосной под фонтаном. Планируется установить современные системы видеонаблюдения, охранную и пожарную сигнализации.
Фонтан, состоящий из трёх частей с общим бассейном, построен в 1949 году.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве отреставрируют Петровский фонтан, расположенный у Большого театра.