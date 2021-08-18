Полпред президента в УрФО Якушев выразил соболезнования в связи со смертью Строгальщикова

Полпред президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев выразил соболезнования в связи со смертью писателя и журналиста Виктора Строгальщикова.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«Не стало талантливого журналиста и писателя, настоящего патриота и гражданина. В своих произведениях Виктор Строгальщиков рассказывал о людях и событиях, изменивших жизнь региона и страны. Он писал про Тюмень и Тюменскую область, ставшие для него родными», — заявил Якушев.

По его словам, такие люди, как Строгальщиков, остаются в истории и памяти земляков, а их книги продолжают находить своих читателей.

Строгальщиков родился в 1950 году.

Он работал журналистом в печатных СМИ, на радио и телевидении. В 2007 году романы «Слой» с продолжениями «Край» и «Стыд» вышли в финал премии «Большая книга».

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