Полпред президента в УрФО Якушев выразил соболезнования в связи со смертью Строгальщикова

Короткая ссылка
Полпред президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев выразил соболезнования в связи со смертью писателя и журналиста Виктора Строгальщикова.
Полпред президента в УрФО Якушев выразил соболезнования в связи со смертью Строгальщикова
  • ©МАУК «ЦГБС» Тюмени

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«Не стало талантливого журналиста и писателя, настоящего патриота и гражданина. В своих произведениях Виктор Строгальщиков рассказывал о людях и событиях, изменивших жизнь региона и страны. Он писал про Тюмень и Тюменскую область, ставшие для него родными», — заявил Якушев.

По его словам, такие люди, как Строгальщиков, остаются в истории и памяти земляков, а их книги продолжают находить своих читателей.

Строгальщиков родился в 1950 году.

Он работал журналистом в печатных СМИ, на радио и телевидении. В 2007 году романы «Слой» с продолжениями «Край» и «Стыд» вышли в финал премии «Большая книга».

Ранее «Невские новости» передавали, что в Санкт-Петербурге умерла народная артистка РСФСР Галина Короткевич, ей было 99 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить