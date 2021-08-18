Актриса Храмова рассказала о съёмках сериала «Фитнес»

Актриса Татьяна Храмова поделилась воспоминаниями о съёмках сериала «Фитнес».

«Мне повезло с партнёрами — Соней Зайкой, Романом Курцыным. Все артисты на проекте дружные, контактные. Друг другу всегда рады, и по-актёрски нам хорошо. Никаких скандалов, неприязни или ревности не было — мы стали как одна большая семья, хотя съёмки шли нон-стоп», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, съёмки проходили в павильоне, где построили тренажёрный зал.

Также Храмова рассказала о сотрудничестве с артистами старой школы.

Как отметила актриса, она снималась с Татьяной Догилевой, Владимиром Стекловым и Михаилом Трухиным.

«У них строгая дисциплина, видно, что это другая эпоха, другое актёрское поколение и отношение к профессии. И оно мне импонирует. Например, Татьяна Догилева в работе — прекрасный партнёр», — отметила Храмова.

Ранее народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко в беседе с ФАН рассказала, как решила стать актрисой.