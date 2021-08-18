В Челябинске после ночного выброса концентрация сероводорода в воздухе снизилась
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Об этом агентству URA.RU сообщили в Минэкологии региона.
«Сейчас, согласно информации постов мониторинга воздуха, наблюдается снижение концентрации сероводорода до 0,8 предельно допустимой концентрации (ПДК), ситуация пришла в норму. Передвижные лаборатории не фиксируют превышений в жилых районах», — рассказал замминистра экологии Виталий Безруков.
По его словам, залповый выброс сероводорода в районе очистных сооружений в Металлургическом районе областного центра был разовым и произошёл около 03:00 18 августа.
В марте заместитель министра природных ресурсов и экологии России, руководитель Роснедр Евгений Киселёв в беседе с ФАН рассказал о мерах по снижению воздействия на окружающую среду компаний, добывающих природные ресурсы, на фоне глобального потепления.