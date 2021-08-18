На Кубани в ближайшие дни синоптики обещают дожди с грозами

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Черноморский мезоциклон, бушевавший на Кубани, отступил, однако дожди с грозами в регионе продолжатся, сообщают синоптики.
На Кубани в ближайшие дни синоптики обещают дожди с грозами
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Об этом пишет портал «Юга.ру».

Так, на 18 августа Гидрометцентр прогнозирует по краю переменную облачность с кратковременным дождём и грозой.

Местами возможны порывы ветра до 14 м/с. Температура днём составит +33 °С, а ночью может опуститься до +14 °С. Во второй половине дня возможны дожди.

По прогнозу на следующие двое суток, 19 и 20 августа, в крае местами возможны кратковременный дождь и гроза.

При этом 20 августа в некоторых районах не исключены сильный дождь и град, а также ветер порывами до 14 м/с.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе на неделе ожидается жара до +30 °С. 

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